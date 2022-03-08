كوريا الجنوبية تشهد غدا الأربعاء انتخابات رئاسية في البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

على بعد يوم واحد من الانتخابات الرئاسية بكوريا الجنوبية يسابق رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم الزمن لضمان التئام جرح برأسه قبل التصويت.



ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم، سونج يونج- جيل، قوله إنه سيخرج من المستشفى اليوم الثلاثاء للمشاركة في الحملة الانتخابية للحزب بيومها الأخير.

ومن المزمع أن تشهد كوريا الجنوبية، غدا الأربعاء، انتخابات رئاسية في البلاد.

وتعرض "يونج- جيل" للاعتداء في مؤخرة الرأس بمطرقة، لكن لحسن حظه جانبت المنطقة الخطرة ودون حدوث نزيف في المخ.

وتعهد مرشح الحزب الحاكم لرئاسة كوريا الجنوبية بـ"تغيير العالم" من خلال التضامن والتعاون وليس العنف والكراهية.

وقام رجل سبعيني بالاعتداء على سونج أثناء مشاركته في حملة انتخابية بمنطقة "سينتشون" في العاصمة سيؤول بعد ظهر الاثنين.

واقترب المعتدي من المرشح الرئاسي من الخلف وضربه في رأسه عدة مرات بمطرقة كان يخفيها في كيس بلاستيكي أسود.

وجرى نقل سونج إلى مستشفى قريب مصابا بنزيف في رأسه وتمت خياطة جروحه.

فيما تم تقييد المعتدي ونقله من موقع الحادث إلى مركز الشرطة؛ حيث يخضع للاستجواب في تهم انتهاك قانون الانتخابات والتسبب في أضرار جسدية.

كان مسؤولو الحزب الديمقراطي الحاكم أكدوا الإثنين أن الإصابة استلزمت "غرزا في رأس سونج".

ويخرج رئيس الحزب الحاكم في حملات للدعاية لمرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية لي جيه-ميونج.

ووفقا للشرطة الكورية الجنوبية فإن المعتدي مستخدم "يوتيوب" في السبعينات من العمر، وكان يصور بهاتفه قبل الاعتداء على "سونغ".

ويبدو أنه ظل يتتبع رئيس الحزب الحاكم منذ الشهر الماضي وفقا لمقاطع الفيديو التي نشرها على قناته في "يوتيوب".

وقد صاح الرجل في مكان الحادث بأنه يعارض التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وأنه لا يمكنه أن يترك للشباب مثل هذا العالم.