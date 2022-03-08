هكذا احتفل جوجل في يوم المرأة العالمي 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

احتفى محرك البحث العالمي "جوجل" بيوم المرأة العالمي، الذي يوافق الثامن من مارس/آذار من كل عام، وذلك عبر تغيير صفحته الرئيسية.



ونشر جوجل مجموعة رسومات متحركة تعبر عن النساء من كل أنحاء العالم من مختلف الجنسيات والمهن والأعمار.

ووضع "جوجل" مجموعة الصور، تبدأ بصورة رئيسية، تشمل وجوها متنوعة لنساء من مختلف الألوان والأشكال، ومن فئات عمرية متنوعة.

وعند البدء بتمرير الصور، فإن كل صورة تحمل رسمة تعبيرية متحركة للمرأة وهي تقوم بعملها في مجال مختلف، بدءا من دورها في المجتمع كأم، وانتهاء بدورها في الزراعة والتصميم والطب والتصوير والأعمال اليدوية والحرفية، وغيرها من المجالات التي دخلتها المرأة وأثبتت نفسها بها.

ويتم الاحتفال بيوم المرأة العالمي في 8 مارس/آذار من كل عام، وهو يصادف ذكرى حراك عمالي ومسيرة احتجاجية خرجت فيها 15 ألف امرأة في عام 1908 إلى شوارع مدينة نيويورك الأمريكية، للمطالبة بتقليل ساعات العمل وتحسين الأجور والحصول على حق التصويت في الانتخابات.

ودفع ذلك الحزب الاشتراكي الأمريكي، في العام التالي، لإعلان هذا اليوم كأول يوم وطني للمرأة، وأصبح بعدها هذا اليوم حدثا سنويا تعترف به الأمم المتحدة.

ويحمل يوم المرأة العالمي هذا العام 2022 شعار "كسر التحيز"، وذلك بهدف تقديم تصور حول عالم تسوده المساواة بين الجنسين، وتتمكن المرأة فيه من تحقيق آمالها، واستغلال الطاقات التي تمتلكها.

كما يهدف هذا الشعار إلى تسليط الضوء على واحدة من المشكلات المهمة التي تواجهها المرأة حول العالم، ومحاولة إشراك الجهات الدولية والحكومات ومنظمات المجتمع المدني، وحتى الأفراد، في إيجاد أنجع الوسائل والحلول والعمل على تضافر الجهود للقضاء على مثل هذه الظاهرة.