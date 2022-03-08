السيسي يتوجه إلى السعودية في زيارة رسمية ويلتقي الملك سلمان وولي العهد

الشارقة - اميمة ياسر -

يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في زيارة رسمية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن هذه الزيارة تأتي في إطار عمق العلاقات المصرية السعودية، وما يربط بين الدولتين الشقيقتين من علاقات أخوة وتعاون على جميع الأصعدة.

وأضاف راضي أن الرئيس سيبحث خلال الزيارة مع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، العاهل السعودي وخادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.