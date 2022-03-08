شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد: تطور الصناعات العسكرية العربية ضمانة للحفاظ على مقدرات الشعوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربى ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، على الأهمية الكبيرة للتطور فى الصناعات العسكرية العربية لمواجهة التحديات والمخاطر التى تواجه الأمة العربية والحفاظ على الأمن القومى العربى والخليجي، مشيداً بزيارة ومشاركة المهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي فى معرض الدفاع العالمي بالسعودية "WDS 2022" والمنعقد خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس الجاري برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ولفت نائب رئيس البرلمان العربي، إلى أن إشادة وزارة الإنتاج الحربي لما جاء بالمعرض، بمثابة دليل قاطع على مواكبة الصناعات العسكرية العربية لأحدث التقنيات العالمية فى هذا المجال، مشددا على أهمية التعاون المصرى السعودى الاماراتى فى مجال الصناعات العسكرية وأيضاً التعاون والتكامل بين جميع الدول العربية فى هذه الصناعات الاستراتيجية المهمة لتحقيق التعاون والتكامل العربى والدفاع عن مقدرات وشعوب الدول العربية بهدف تحقيق الاستقرار والأمن القومى العربى والخليجي ومواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود على المستوى العربى والعالمى وهو مايؤكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مختلف المناسبات الإقليمية والعربية والدولية.

وكان قد قام المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى بزيارة الجناح الإماراتى بمعرض الدفاع العالمى بالسعودية "WDS 2022" والمنعقد خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس الجارى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث أشاد الوزير "مرسي" بما قام بالاطلاع عليه من معروضات بالجناح والتى تعكس مدى التطور الذى وصلت إليه الصناعات العسكرية الإماراتية ومواكبتها للتطورات المتسارعة بقطاع الدفاع والأمن، مؤكداً على عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين والتكامل بين الجانبين فى مختلف المجالات،وأكد ممثلو وزارة الدفاع السعودية أن أهمية إطلاق معرض نوعي مثل "معرض الدفاع العالمي" تأتي في ضوء تتمتع به المملكة من مقوّمات تجعلها وجهة مثالية لاحتضان مثل هذا الحدث فموقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يصل بين ثلاث قارات يضعها في صلب سلاسل الإمداد العالمية .