شكرا لقرائتكم خبر عن الإيجار القديم.. متى يجوز انتفاع الغير بالشقة دون عقد؟.. نقلا عن "برلمانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعي والبرلماني، في تقرير له تحت عنوان: "الإيجار القديم.. متى يجوز انتفاع الغير بالشقة دون عقد؟"، استعرض خلاله حالة وحيدة يحق فيها الانتفاع بالعين المؤجرة، وشروط امتداد العقد، يأتي هذا في الوقت الذي يشهد فيه البرلمان المصري تطورات جديدة وهامة في ملف الإيجار القديم، وذلك بعد اعلان الحكومة تشكيل لجنة مشتركة تمثل الملاك والمستأجرين بهدف العمل على صياغة مشروع قانون، يتم طرحه أولا على الرأي العام، بهدف إجراء حوار مجتمعي بشأنه، قبل إقراره من البرلمان، بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر.. وإليكم نص التقرير كاملا: