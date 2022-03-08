"حامل اللقب" و9 أفلام أخرى في خامس أيام مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:

يواصل مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية فعاليات دورته الحادية عشر ، اليوم الثلاثاء، لليوم الخامس بعرض مجموعة من الأفلام التي تشارك في المسابقات المختلفة بالمهرجان، إلى جانب ندوات وحلقات نقاشية بحضور عدد من ضيوف المهرجان.

ففي الساعة العاشرة صباحا يبدأ حفل توقيع كتاب لشادي عبدالسلام، بحضور كل من مؤلفته المخرجة التونسية ميرفت كمون، ويليه لقاء مع عدد من الممثلين ضمن مشروع "فاكتوري" بإدارة المخرجة كوثر يونس.

وتقام ندوة بعنوان "التحديات التي تواجه المخرجات السينمائيات" ضمن لقاءات مشروع فاكتوري بحضور كل من المخرجة عزة الحسيني وكوثر يونس مديرة المشروع ويدير اللقاء الإعلامية هالة الماوي.

و يعرض فيلم "حامل اللقب" في الخامسة والنصف مساء بقصر ثقافة الأقصر، إلى جانب عرض ٩ أفلام في مسابقات وأقسام المهرجان ما بين الروائي الطويل، والتسجيلي الطويل، والدياسبورا، والقسم الرسمي خارج المسابقة، والبانوراما المصرية وأفلام التكريمات ومشروع فاكتوري لدعم المخرجات الشابات.

فنشاهد في مسابقة الفيلم الروائي الطويل ٣ أفلام، أولهم الفيلم الجزائري"حلم" للمخرج عمر بالقاسم وفيلم "القربان" من غانا من إخراج كوفي افوسو، والفيلم النيجيري "اذهب بعيداً" للمخرج ستانلي أوخياري.

كما تشهد مسابقة الدياسبورا عرض الفيلم الأميركي "ملوك الرومبا" للمخرج الن بران، أما في مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة فيعرض فيلم "جريس ولقطة واحدة" من جنوب أفريقيا وهو من إخراج لينديوي ماتشيكيزا، بينما يعرض فيلم "سينما إفريقية" للمخرج التونسي فريد بو غدير ضمن مجموعة أفلام التكريمات.

أما مبادرة المخرجات "فاكتوري" فيعرض فيها الفيلم الليبي"حقول الحرية" من إخراج نزيهة عريبي، ويشهد القسم الرسمي خارج المسابقة عرض فيلمي "طوبي لهن" من السودان من إخراج رزان عبد الرحمن، وفيلم"تمساح النيل" من مصر للمخرج نبيل الشاذلي.