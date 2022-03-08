بداية من اليوم.. فتح حساب بنكي مجانًا للمواطنين وحتى نهاية أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

تبدأ البنوك فتح حساب مصرفي لكل مواطن مجانا منذ بداية اليوم الثلاثاء وحتى نهاية أبريل المقبل، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ويوم الشمول المالي.

ويتمتع الحساب بحزمة متعددة من الخدمات المصرفية الرقمية وإصدار بطاقات مصرفية ومزايا أخرى دون احتساب أي مصاريف إدارية.

وتقدم البنوك تسهيلات متعددة لإدراج المواطنين غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي في المنظومة البنكية، ويأتي ذلك استجابًا لفعاليتين ضمن فعاليات البنك المركزي في مبادرة الشمول المالي "فتح حساب مصرفي لكل مواطن" مستهدفة تسهيل الإجراءات، وإيقاف الرسوم.

وحدد المركزي أول فعاليتين في مبادرة الشمول المالي وهي الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في شهر مارس من أول 8 مارس إلى نهايته واليوم العربي للشمول المالي من بداية شهر أبريل إلى نهايته.

وبحسب شريف لقمان وكيل البنك المركزي لشؤون الشمول المالي في مؤتمر التكنولوجيا المالية، فإن معدل الشمول المالي في مصر قفز إلى 55% بين 2016 و2021، بزيادة أكثر من 100% خلال 5 سنوات وبمعدل نمو سنوي 17%.

ويعرض الخليج 365 حزمة الخدمات المصرفية الإلكترونية "المجانية":

1- فتح حساب مصرفي لكل مواطن مجانا ودون احتساب أي مصاريف إدارية، أو حد أدنى لفتح الحساب.

2- إصدار بطاقة خصم مباشر "دبت كارد" تتيح التعامل للعميل السحب والإيداع من حسابه من خلال ماكينات ATM على مدار 24 ساعة.

3-إصدار بطاقة "ميزة" المدفوعة مقدما تسديد كافة مصاريف وفواتيره اليومية.

4-الاشتراك في الإنترنت والموبايل البنكي مجانا للتعامل على حسابه "أون لاين" علي مدار 24 ساعة دون معاناة الذهاب للفرع.

5- الاشتراك في خدمة المحفظة الذكية مجانا لسداد مشترياته مجانا.