وقف الإجازات والراحات.. "صرف الإسكندرية" تعلن الطوارئ استعدادا لـ"الحسوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد والطوارئ، وذلك اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء ولحين انتهاء حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والتي تتزامن مع نوة "الحسوم".

وقال اللواء محمود نافع، رئيس الشركة، في بيان، إن خطة الطوارئ تشمل استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب محطات الرفع وأعمال رفع الكفاءة، استعدادا لهطول الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأشار إلى أنه جرى التشديد على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم، لتلقي شكاوي المواطنين للعمل على حلها فورًا، فضلا عن وقف الأجازات والراحات.

وأضاف نافع، أن الخطة تتضمن أيضا تواجد القيادات ونوابهم في مناطق عملهم على مدار الساعة، للاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأوضح رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن سيجري تمركز أكثر من ١٣٢ سيارة ومعدة تابعة للشركة على مدار ٢٤ ساعة بالمناطق الساخنة التي يتوقع تجمع مياه الأمطار بها.

وتشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى تعرض محافظة الإسكندرية، اليوم، لنشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة وتصل سرعتها إلى 30 كم/ ساعة، وسقوط أمطار خفيفة بعد فترة الظهيرة وأمطار متوسطة ليلًا.