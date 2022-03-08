ضبط المتهم بإلقاء زوجته وأطفاله الخمسة من الطابق الثاني في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض، على صاحب محل هواتف محمول، بتهمة بإلقاء زوجته وأطفاله الخمسة، فجر اليوم الثلاثاء، من الطابق الثاني، بقرية دندرة التابعة لدائرة مركز قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من أهالي دندرة بإصابة ربة منزل وأطفالها بعد التعدي عليهم بالضرب داخل منزلهم بقرية دندرة.

بالفحص تبين إصابة ربة منزل تُدعى " أسماء.ط.ع، 35 عامًا، جروح قطعية بالرأس، وأطفالها الخمسة هم "حنين.أ.ح"، 8 أعوام، اشتباه نزيف بالمخ، وحسين.أ.ح، 10 أعوام كسر بالذراع الأيمن، وحبيبة.أ.ح، 16 عامًا، جروح بفروة الرأس، ومصطفى.ا.ح، عامين، سحجات متفرقة بالجسم، وحبيب.أ.ح، 12 عامًا، تقرر نقلهم لمستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج.

وأفاد شهود عيان لمصراوي أن الزوج أصيب بحالة هياج عصبي خلال مشاجرة، ألقى على إثرها زوجته وأبنائه الخمسة من الدور الأول في الشارع ما أصابهم بجروح وكسور.

حرر محضر بالواقعة أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.