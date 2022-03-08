تراجع الكوسة والفاصوليا.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو الكوسة، والفاصوليا، والملوخية بين 50 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وارتفع سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي جنيها واحدا، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور، بينما استقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضروات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.25 جنيه و4 جنيهات.

البطاطس بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البصل بين 1.5 و2.75 جنيه.

الكوسة بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 15و25 جنيها، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 و9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 10 جنيهات و12جنيها، بزيادة جنيه.

الملوخية بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الخيار الصوب بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.