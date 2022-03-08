تراجع السمك البلطي والمكرونة.. أسعار السمك اليوم في سوق العبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي، جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 26 و28 جنيها.

وهبط سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 30 و65 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، ليتراوح بين 90 و170 جنيها.

وبقي سعر كيلو الكابوريا ثابتا، ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

واستقر سعر كيلو البوري بين 34 و44 جنيها، وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.