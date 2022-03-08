عقارات المافيا تأوي اللاجئين الأوكرانيين

وقالت لوسيانا لامورجيزي في بيان إن الوكالة التي تدير الممتلكات المصادرة من المافيا بدأت درس العقارات «التي يمكن استخدامها على المدى القصير، ولو موقتاً، لإيواء لاجئين من أوكرانيا».
وقد وصل 17.286 أوكرانيًّا، معظمهم من النساء والأطفال، إلى إيطاليا منذ بدأ الجيش الروسي هجومه على أوكرانيا في 24 فبراير، بحسب وزارة الداخلية.
ورغم أن معظم هؤلاء اللاجئين وجدوا ملاذًا لدى أقارب وأصدقاء، تم الإبلاغ عن مبادرات خاصة وعامة في البلاد لتنظيم إقامة كثيرين آخرين. وقال زعيم الحزب الديمقراطي اليساري إنريكو ليتا الاثنين «هذه ليست إلا البداية. مئات الآلاف من اللاجئين يأتون وعلينا أن نتحمل ذلك». وأضاف «يجب أن نكون مستعدين أيضا لاستقبال الروس الفارين من روسيا، هذا البلد الذي يتحول بشكل متزايد الى سجن».
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