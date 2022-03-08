شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: مقتل وإصابة عدد من كبار ضباط الجيش الروسي خلال المعارك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت المخابرات الأوكرانية، مقتل وإصابة عدد من كبار ضباط الجيش الروسي خلال المعارك قرب خاركيف.

وكشفت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن قواتها مستمرة في القتال بالمناطق الجنوبية والشرقية والشمالية، مؤكدة مقتل ثاني جنرال روسي خلال اشتباكات.

وأوضحت أن القتال متواصل في الحدود الخارجية للعاصمة كييف ومعارك دفاعية في ضواحي ميكولايف.

وأشارت الشرطة الأوكرانية، إلى وقوع هجمات روسية استهدفت مبنى المجلس الإقليمي والمؤسسات التعليمية والمباني السكنية في خاركيف.

وأكد وزير البنية التحتية الأوكراني، أن الأضرار التي سببها العدوان الروسي في المرافق ستستغرق عامين لإعادة البناء، لاقتًا إلى أن الأضرار التي لحقت بالطرق والجسور والسكك الحديدية تجاوزت 10 مليارات دولار.

من ناحيته أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لن يرسل مجندين أو جنود احتياط للقتال في أوكرانيا وأن الهجوم ينفذه عسكريون محترفون.

فيما أعلن الجيش الأوكراني، أن قواته تمكنت من إسقاط 52 طائرة مقاتلة و69 طائرة هليكوبتر معادية خلال 12 يومًا.