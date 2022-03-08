شكرا لقرائتكم خبر عن 378 إصابة جديدة بكورونا في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت باكستان اليوم الثلاثاء 378 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك بعد إجراء 29 ألفا و216 اختبارا ، وفقا لما ذكره مركز القيادة والعمليات الوطني.

وتعد هذه أدنى حصيلة إصابات يومية تسجلها باكستان منذ كانون الأول/ديسمبر .2021

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة مليون و515 ألفا و392 حالة.

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن المركز القول إنه تم تسجيل تسع حالات وفاة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 30 ألفا و281 حالة.