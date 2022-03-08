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زيدان يهنئ منتسبات القضاء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

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بغداد - ياسين صفوان - هنأ رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، جميع منتسبات المجلس بمناسبة يوم المرأة العالمي.
وذكر زيدان بحسب وثيقة وردت للسومرية نيوز، أنه "بمناسبة يوم المرأة العالمي يتقدم مجلس القضاء الأعلى الى كافة منتسبات مجلس القضاء الأعلى بمختلف المناصب والوظائف بأحر التهاني وأطيب الأمنيات بالنجاح والسلامة".

وتبع، "كل التقدير والاحترام إلى جميع النساء العراقيات بيومهن الأغر".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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