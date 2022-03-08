زيدان يهنئ منتسبات القضاء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

وذكر زيدان بحسب وثيقة وردت للسومرية نيوز، أنه "بمناسبة يوم المرأة العالمي يتقدم مجلس القضاء الأعلى الى كافة منتسبات مجلس القضاء الأعلى بمختلف المناصب والوظائف بأحر التهاني وأطيب الأمنيات بالنجاح والسلامة".وتبع، "كل التقدير والاحترام إلى جميع النساء العراقيات بيومهن الأغر".