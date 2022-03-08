برئاسة الشمري.. وفد أمني رفيع يصل طوز خورماتو

وقال مصدر أمني لـ الخليج 365، إن "نائب قائد العمليات المشتركة وصل الى قضاء طوز خورماتو يرافقه قائد فرقة الرد السريع ومدير عمليات الحشد لتفقد قاطع المسؤولية للمقر المسيطر في الطوز".

وأضاف المصدر، انه "بعد وصول الوفد تم عقد اجتماع مع قائد عمليات المقر المتقدم للكركوك وقائم قضاء الطوز".



وأشار الى أن "الشمري وجه بمتابعة الجهد الاستخباري وملاحقة الخلايا النائمة في هذا القاطع".