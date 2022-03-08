17.4 مليون زيارة لإكسبو رقم قياسي جديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

يواصل إكسبو2020 دبي حصد النجاح تلو الآخر، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً للمرة الرابعة على التوالي في عدد الزيارات الأسبوعية التي بلغت الأسبوع الماضي مليون و438 ألفا و799 زيارة، ليصل مجموع الزيارات 17.434.222 زيارة منذ افتتاح الحدث في الأول من أكتوبر الماضي حتى 7 مارس الجاري.

