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17.4 مليون زيارة لإكسبو رقم قياسي جديد

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 17.4 مليون زيارة لإكسبو رقم قياسي جديد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

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يواصل إكسبو2020 دبي حصد النجاح تلو الآخر، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً للمرة الرابعة على التوالي في عدد الزيارات الأسبوعية التي بلغت الأسبوع الماضي مليون و438 ألفا و799 زيارة، ليصل مجموع الزيارات 17.434.222 زيارة منذ افتتاح الحدث في الأول من أكتوبر الماضي حتى 7 مارس الجاري.

 

وتجاوزت أعداد الزيارات الافتراضية عبر المنصات الرقمية 174 مليون زيارة مدفوعة بمجموعة من الفعاليات الترفيهية المتاحة عبر منصة "لايف من إكسبو ومنها حفلات آيد بيز وإيه  آر. رحمان وكولدبلاي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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