وكالات إغاثة تؤكد أن هناك حاجة ماسة لحماية النساء والفتيات في الأزمة الأوكرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وكالات إغاثة أن هناك "حاجة ماسة" لحماية النساء والفتيات اللواتي يعانين بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.



وغالبية الأشخاص الذين فروا من أوكرانيا والبالغ عددهم 7ر1 مليون شخص هم من النساء والأطفال، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وذكرت لجنة الطوارئ المعنية بالكوارث أن النزاعات والأزمات والنزوح تعرض النساء والفتيات لخطر متزايد من العنف الجنسي والجسدي وسوء المعاملة.

ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للمرأة.

وقالت سوزي ماديجان، كبيرة مستشاري الشؤون الإنسانية في منظمة كير الدولية للمساواة بين الجنسين والحماية: "إن الصراع في أوكرانيا وما ينتج عنه من نزوح يمزق العائلات، ويترك النساء والأطفال الذين يحاولون العثور على الأمان معرضين للخطر".

يذكر أن منظمة كير الدولية هي من بين 15 جمعية خيرية مقرها المملكة المتحدة تعمل في أوكرانيا وفي الدول المجاورة لمضاعفة الجهود الرامية إلى تلبية الحاجات الإنسانية المتزايدة من وضع تصفه الأمم المتحدة بأنه أسرع أزمة لاجئين نموا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.