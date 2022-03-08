شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوكراني يعود للقصر الرئاسي لأول مرة منذ اندلاع الحرب.. ويحذر الغرب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

عاد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسيكي، إلى القصر الرئاسي في كييف ، وذلك للمرة الأولى علنا منذ اندلاع الحرب.

ووثق زيلينسيكي فيديو وهو يتجول في المقر الرئاسي بوسط كييف، وكتب عليه تعليقا باللغة الإنجليزية: “أنا موجود في كييف، وفي بانكوفا (حيث يقع المقر الرئاسي)، بلا تخفي وبلا خوف من أحد وسأفعل كل ما يلزم للفوز بهذه الحرب”، بحسب سكاي نيوز.

وهذه أول مرة يعود فيها زيلينسيكي علنا إلى المقر الرئاسي منذ اندلاع الحرب في 24 فبراير الماضي، حيث يتوارى عن الأنظار في مقر سري.

وفي وقت لاحق، أجرى زيلينسيكي مقابلة مع شبكة “آيه بي سي نيوز” الأميركية أكد فيها أن الرئيس الروس فلاديمير بوتن لن يتوقف عند أوكرانيا، محذرا من أنه “سيفترس” دولا أخرى من حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وخلال المقابلة التلفزيونية، توسل زيلينسيكي الرئيس الأميركي جو بايدن بفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني قد طالب مرارا الولايات المتحدة والغرب بفرض حظر طيران فوق بلاده لتحييد التفوق الجوي الروسي، لكن ذلك لم يحدث.

وذكر أنه تحدث مع بايدن، السبت الماضي، لمدة 40 دقيقة حيث ناقش فيها الأمر.

وأكد زيلينسكي أن “الوحش بوتن” لن يتوقف بمجرد اجتياح أوكرانيا.

وأضاف: “نحن أولا، وسوف تكونون أنتم (الغرب) في المرحلة الثانية.. كلما أكل هذا الوحش أكثر، رغب في المزيد”.