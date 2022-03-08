شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. عاصمة دولة آسيوية تغرق في مياه الفيضانات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، الفيضانات التي غطت العاصمة الماليزية كوالا لمبور. وأوضحت الفيدوهات المتداولة، كيف أغرقت الفيضانات الشوارع والميداين، حتى اختفت السيارات تحت كميات المياه الضخمة وتوقفت الحركة وأصيبت العاصمة بحالة من الشلل التام. وأعلنت السلطات المحلية أن العاصمة شهدت عدة انهيارات أرضية في 21 منطقة جراء الفيصانات التي ضربت البلاد. وفي وقت سابق من شهر ديسمبر، أكدت السلطات أنه تم إجلاء أكثر من 22 ألف شخص في ثماني ولايات، بعدما تسبب هطول الأمطار الغزيرة في فيضان أنهار وغمر المناطق الحضرية واضطراب حركة المرور على الطرق الرئيسية، في أسوأ فيضانات تشهدها ماليزيا منذ سنوات.

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