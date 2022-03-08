شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عاجل من أستراليا واليابان ضد عشرات المسؤولين في روسيا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت أستراليا واليابان اليوم، فرض عقوبات جديدة ضد مسؤولين عسكريين ودبلوماسيين روس.
وكشفت السلطات الأسترالية، أنه تم فرض عقوبات على المتحدثين باسم الكرملين والخارجية الروسية.
وأضافت أن العقوبات المفروضة تشمل 6 قادة عسكريين روس مسؤولين عن الهجوم على أوكرانيا، مؤكدة أنها قررت حظر تصدير سلعها على الشركات التي تزود الجيش الروسي بمعدات.
في الوقت نفسه أعلنت اليابان، تجميد أصول 32 من المسؤولين والنخبة في روسيا وبيلاروسيا.
وأكدت وزارة المالية اليابانية، أنه تم حظر تصدير معدات تكرير النفط إلى روسيا بسبب حربها غير المبررة على أوكرانيا.
فيما قررت كوريا الجنوبية حظر المعاملات مع البنك المركزي الروسي وصناديق الثروة السيادية الروسية.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس بايدن قد يعلن منفردًا حظرًا على الواردات النفطية الروسية بعد تصاعد الضغط من الكونجرس.
يأتي هذا في الوقت الذي غادرت فيه نحو 230 شركة أو أعلنت تعليق أعمالها في روسيا.
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