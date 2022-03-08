شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى بينهم أطفال في قصف روسي على مجمع سكني شرق أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية، بسقوط عدد من القتلى والجرحى بينهم أطفال في قصف روسي على مجمع سكني في بلدة سومي شمال شرقي البلاد.

وأكد مندوب أوكرانيا لدى الأمم المتحدة، أن المحتل الروسي يقتل أطفالنا بشكل متعمد ويستهدف البنى التحتية.

وأشار إلى أن روسيا تقطع الطرق اللازمة لإجلاء المدنيين، وأن القوات الروسية تقصف كييف وماريوبول وسومي وخاركيف وسائر المدن والقرى.

وأوضح أن 211 مدرسة أوكرانية دُمرت أو تضررت جراء الغزو الروسي، وأنه تم نقل الأقسام الطبية وغرف التوليد في المستشفيات لطوابق تحت الأرض لتجنب القصف.

وأضاف أن روسيا تخفي خسائرها الحقيقية ونحن نتحدث هنا عن عشرات آلاف الجثث التي تتحلل على أراضينا.

بينما كشف مندوب روسيا، أن الأوكرانيين يتخذون السكان دروعا بشرية ويتهموننا بقصف المدنيين.

من ناحيته دعا مندوب الصين لدى مجلس الأمن، إلى أقصى درجات ضبط النفس وتكثيف الجهود الدبلوماسية لوضع حد للقتال في أوكرانيا.

وفي وقت سابق تم تطبيق نظام تهدئة وأعلن الجيش الروسي، وفتح 6 ممرات إنسانية لخروج المدنيين.