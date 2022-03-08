شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الجوية الأوكرانية: إسقاط 52 مقاتلة و69 مروحية روسية منذ بدء الحرب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، أنها تمكنت من إسقاط 52 مقاتلة و 69 مروحية روسية خلال 12 يومًا من الحرب.

وحذر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، من مخاطر الحرب الروسية في أوكرانيا على بقية دول العالم.

وقال زيلينسكي في تصريحات لشبكة ABC الأمريكية: إنه يجب تأمين المجال الجوي لأوكرانيا، مطالبًا الرئيس بايدن بفعل المزيد لوقف الحرب.

وأكد أن كييف ستواصل التفاوض مع روسيا، حتى التوصل إلى حل يمكن للشعب أن يتقبله.

وأكد مسؤولون أمريكيون، أن زيلينسكي طلب تزويده بطائرات مقاتلة لمواجهة الهجمات الروسية

فيما كشف وزير النقل الأوكراني، أن خسائر البنية التحتية تتجاوز 10 مليارات دولار

وأكد البنتاجون، أن القوات الروسية لم تحرز أي تقدم ملحوظ في الأيام الأخيرة القصف الروسي يطال المدنيين بشكل متزايد في أوكرانيا.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة، بضرورة توفير ممرات إنسانية آمنة لإجلاء المدنيين في أوكرانيا، مشددًاعلى جميع الأطراف احترام وتأمين سلامة المدنيين.