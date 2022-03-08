شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ مايو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء تسجيل 3 آلاف و993 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية .

وتعد هذه أدنى حصيلة إصابات يومية يتم تسجلها منذ آيار/مايو 2020

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 42 مليونا و971 ألفا و308 حالات.

ونقلت صحيفة "هندوستان تايمز" عن وزارة الصحة القول إنه تم تسجيل 108 حالات وفاة مرتبطة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 515 ألفا و210 حالات .