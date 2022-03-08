المستشار الألماني: الطاقة الواردة من روسيا لها أهمية أساسية للحياة اليومية للمواطنين

برلين: صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، بأن بلاده ستواصل الاعتماد على واردات الطاقة من روسيا.

وقال السياسي الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الاثنين إن "إمداد أوروبا بالطاقة للتدفئة وللتنقل وللإمداد بالكهرباء وللصناعة، لا يمكن تأمينه بطريقة أخرى في الوقت الراهن".

وأضاف شولتس أن الطاقة الواردة من روسيا لها أهمية أساسية بالنسبة للحياة اليومية للمواطنين، مشيراً إلى أن هذا هو السبب في أن أوروبا استثنت توريدات الطاقة من العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، قال شولتس إنه يجري العمل على إيجاد بدائل للطاقة الروسية، لكنه قال إن هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت " ولذا فإنه قرار واع من جانبنا بمواصلة أنشطة الشركات الاقتصادية في قطاع الإمداد بالطاقة مع روسيا".

وأكد شولتس أن ألمانيا ترحب بكل المساعي الدولية الرامية إلى الرد على الهجوم الروسي على أوكرانيا بفرض عقوبات مستهدفة وشاملة، مشيراً إلى أن فرض عقوبات على مؤسسات مالية روسية والبنك المركزي وأكثر من 500 فرد تتحدث عن نفسها على نحو واضح.

وقال شولتس:" لقد تم صياغة كل خطواتنا بحيث تؤثر على روسيا بشدة وبحيث تكون مستدامة على المدى الطويل".