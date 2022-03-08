الرافدين يطلق سلفاً جديدة للمتقاعدين - عاجل

وذكر إعلام المصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تقرر منح المتقاعدين سلفة من 5 ملايين وحتى 25 مليون وبفائدة 5 بالمئة"

وأضاف، ان "مدة تسديد السلفة خمس سنوات شرط الا يتجاوز الاستقطاع الشهري القسط والفائدة 50 بالمئة من الراتب التقاعدي".



ولفت البيان الى ان "منح السلفة للمتقاعد يكون بضمانة كفيل موظف مدني موطن راتبه على المصرف حصرا والا يتجاوز عمر المتقاعد طالب السلفة العمر التأميني وذلك لتغطية مبلغ السلفة وفترة سدادها".

ودعا، "المتقاعدين الى زيارة فروع المصرف كافة المنتشرة في بغداد والمحافظات لغرض التقديم والحصول على السلفة".

