انت الان تتابع خبر مجدداً.. حزمة عقوبات أسترالية ويابانية على روسيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارتا خارجية اليابان وأستراليا عن حزمة جديدة إضافية من العقوبات ضد روسيا فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا.
وفرضت اليابان أيضا حظرا على تصدير معدات تكرير النفط إلى روسيا في إطار الحزمة الجديدة من العقوبات.
وطالت العقوبات الجديدة، على وجه الخصوص، الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، و3 نواب لرئيس الإدارة الرئاسية، هم أليكسي جروموف، ودميتري كوزاك، وسيرجي كيرينكو، ورئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، ورجال الأعمال بوريس روتنبرغ، وأليشر عثمانوف، والصحافي فلاديمير سولوفيوف وآخرين.
كما تم فرض عقوبات شخصية على فيكتور وديمتري لوكاشينكو، والسكرتيرة الصحفية لرئيس بيلاروس ناتاليا إيسمونت، ووزير الشؤون الداخلية في بيلاروس إيفان كوبراكوف وآخرين.
وكانت الحكومة اليابانية قد فرضت مطلع شهر اذار الحالي عقوبات طالت 49 شركة ومؤسسة روسية، بما في ذلك مؤسسة "روس أوبورون إكسبورت"، و"روستيخ"، وجهاز الأمن الفيدرالي، وجهاز الاستخبارات الخارجية وعددا من المسؤولين في القيادة الروسية.
من جهتها فرضت أستراليا عقوبات جديدة على روسيا.
وأعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين، في بيان رسمي، عن فرض عقوبات على روسيا، بما في ذلك قيود على القوات المسلحة الروسية وستة قادة عسكريين و 10 أفراد بزعم "التحريض على الكراهية ونشر الدعاية".