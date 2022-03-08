الجيش الفرنسي يعلن مقتل قيادي جزائري بتنظيم القاعدة في مالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

وكالات_الخليج 365

أعلن الجيش الفرنسي امس، أن قوّته المناهضة للإرهاب في مالي قتلت الجزائري يحيى جوادي، وهو "قيادي بارز" في "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" ويشرف على الشؤون المالية واللوجستية.



وقتل جوادي، المعروف أيضا باسم أبو عمّار الجزائري، ليل 25-26 فبراير/شباط في منطقة تقع على بعد حوالي 160 كلم شمال تمبوكتو في وسط مالي، وفق بيان الجيش الفرنسي.

وأوضحت هيئة أركان الجيش الفرنسي أنه بعدما حُدّد مكان تواجده في منطقة تعتبر ملاذا للجماعات التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة للقاعدة "تم قتله في عملية ميدانية نُفّذت بمؤازرة مروحية للاستطلاع والهجوم من نوع تيغر وطائرتين مسيّرتين فرنسيتين".

واعتبرت الهيئة أن "مقتل جوادي يشكّل نجاحا تكتيكيا جديدا" لقوة برخان "المصمّمة على مواصلة القتال ضد الجماعات المسلّحة الإرهابية، بالتعاون مع شركائها الساحليين والأوروبيين والأمريكيين الشماليين" المتمركزين في مالي.

وشدد الجيش الفرنسي على أن القضاء على جوادي الذي وصفه بأنه عنصر "ساهم في توسّع نطاق القاعدة والإرهاب في غرب أفريقيا"، يتيح "إضعاف سطوة القاعدة ويحرم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بقيادة إياد أغ غالي من دعم كبير في شمال مالي وفي منطقة تمبكتو خصوصا".

وبحسب الأمم المتحدة شارك جوادي في "تمويل أعمال أو أنشطة" تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، أو في "التخطيط لها أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها".

وجوادي، وفق المنظمة الأممية "قائد منطقة الساحل والصحراء الكبرى الواقعة تحت سيطرة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وكذلك رئيس جماعة طارق ابن زياد، وهي إحدى مكونات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في منطقة الساحل والصحراء الكبرى".

وسبق أن شغل جوادي بحسب بيان هيئة الأركان الفرنسية، منصب المستشار العسكري لزعيم تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي الجزائري عبد المالك دروكدال الذي قتلته القوات الفرنسية في يونيو/حزيران 2020.