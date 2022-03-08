شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل جنديين أمميين في مالي بانفجار عبوة يدوية الصنع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قُتل جنديان من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسما) في مالي، امس بالقرب من منطقة موبتي (وسط)، وأصيب أربعة آخرون بانفجار عبوة ناسفة.



وكتب المتحدّث باسم بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) أوليفييه سالغادو "امس، اصطدمت قافلة لوجستية من (مينوسما) بعبوة ناسفة يدوية الصنع في شمال موبتي. وبحسب الحصيلة الأولية، تسبب الانفجار في مقتل اثنين من جنود حفظ السلام وإصابة أربعة آخرين".