مفاوض أوكراني تحدث حول المحادثات مع روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن مفاوض أوكراني إحراز بعض التقدم البسيط بشأن الاتفاق على المسائل اللوجستية لإجلاء المدنيين، لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق يحسن الوضع بشكل كبير.



وقال المفاوض ميخايلو بودولياك الذي يشارك في المحادثات مع روسيا اليوم الإثنين، إن الجانبين سيواصلان المحادثات بشأن وقف إطلاق النار.

وعلى الجانب الروسي، قال مفاوض إن موسكو تتوقع إجراء جولة أخرى من المحادثات مع أوكرانيا في المستقبل القريب جدا، وذلك بعد جولة من المحادثات غير الحاسمة اليوم.

وقال المفاوض الروسي ليونيد سلوتسكي للتلفزيون الحكومي: "الجولة التالية وهي الرابعة، ستكون في بيلاروسيا في المستقبل القريب جدا... لن اسمي موعدا بالتحديد الآن. سيتم تحديده ربما غدا".

وذكرت وسائل إعلام روسية، في وقت سابق الإثنين، أن وفدين من روسيا وأوكرانيا بدءا جولة ثالثة من المحادثات بمنطقة حدودية في بيلاروسيا.

وأشارت وكالة أنباء إنترفاكس إلى أن المحادثات بين الوفدين قد بدأت بعد وصولهما إلى بيلاروسيا.

ووصل الوفد الأوكراني، الإثنين، إلى بيلاروسيا للتفاوض مع ممثلين عن الجانب الروسي في ثالث جولة من المحادثات المرتبطة بالحرب الدائرة.

وقالت وكالة "تاس" الرسمية الروسية: "وصل الوفد الأوكراني إلى بيلوفيشسكايا بوشا وهي حديقة وطنية عند الحدود بين بولندا وبيلاروسيا على متن مروحيتين لإجراء محادثات مع روسيا".

يأتي ذلك فيما اتهم كبير المفاوضين الروس في المحادثات، أوكرانيا بإغلاق الممرات الإنسانية أمام المدنيين الفارين من تقدّم القوات الروسية، واصفا ذلك بأنه "جريمة حرب".

وقال فلاديمير مدينسكي للتلفزيون الرسمي: "يواصل القوميون الذين سيطروا على مواقع في المدن احتجاز مدنيين فيها"، متّهما كييف باستخدام المدنيين "كدروع بشرية" وواصفا الأمر بأنه "جريمة حرب بلا شك".

وأضاف أن جولة المحادثات الجديدة بين البلدين التي ستجري عند الحدود بين بيلاروسيا وبولندا ستتركّز على مسألة الممرات الإنسانية.

والأحد، أعلنت أوكرانيا، أنها لا تعتزم التنازل عن وحدة أراضيها خلال المحادثات مع روسيا، في الوقت الذي تتحدث عن الانفتاح على المفاوضات.