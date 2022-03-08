نائب رئيس الوزراء الروسي: حظر النفط الروسي قد يدفع الأسعار لتتجاوز 300 دولار للبرميل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

حذرت روسيا من عواقب كارثية للسوق العالمي حال حظر تصدير نفطها .



وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، حظر النفط الروسي قد يدفع الأسعار لتتجاوز 300 دولار للبرميل.

كما شدد نوفاك على أن استبدال إمدادات النفط الروسي إلى أوروبا سيستغرق أكثر من عام.

وتابع" أوروبا تدفعنا نحو حظر على تسليم الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، لكننا لم نتخذ هذا القرار حتى الآن" ،مضيفا " روسيا تعرف أين ستعيد توجيه النفط إذا رفضته أوروبا والولايات المتحدة.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي إن روسيا قد تقطع إمدادات الغاز عبر خط الأنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا، لكنها لم تتخذ حتى الآن مثل هذا القرار.

وأضاف نوفاك في بيان أذاعه التلفزيون الروسي "فيما يتصل بالاتهامات التي لا أساس لها ضد روسيا بخصوص أزمة الطاقة في أوروبا وفرض حظر على نورد ستريم 2، فإننا لنا كل الحق في اتخاذ قرار مماثل وفرض حظر على ضخ الغاز من خلال خط أنابيب نورد ستريم 1."

وقال "لكن حتى الآن لم نتخذ مثل هذا القرار."

وقال مصدران مطلعان لرويترز، إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن مستعدة للتحرك قدما في فرض حظر على واردات النفط من روسيا إلى الولايات المتحدة، بدون مشاركة حلفائها في أوروبا.

ويعقد بايدن مؤتمرا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع زعماء فرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، في وقت لاحق الإثنين، بينما تواصل إدارته السعي إلى دعم حظر تلك الواردات.

وقال مسؤول أمريكي لرويترز، إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي لكن "من المرجح إذا حدث أن يقتصر على الولايات المتحدة".