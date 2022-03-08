عقود برنت تسجل عند التسوية 123.21 دولار للبرميل، مرتفعة 5.10 دولار أو 4.32 بالمئة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أغلقت عقود خام برنت القياسي عند 123.21 دولار للبرميل، مرتفعة 5.10 دولار أو 4.32 بالمئة



كما أغلقت العقود الآجلة للنفط الأمريكي عند 119.40 دولار للبرميل، مرتفعة 3.72 دولار أو 3.22 بالمئة.

يأتي ذلك وسط تحذير روسيا من عواقب كارثية للسوق العالمي حال حظر تصدير نفطها .

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، حظر النفط الروسي قد يدفع الأسعار لتتجاوز 300 دولار للبرميل.

كما شدد نوفاك على أن إستبدال إمدادات النفط الروسي إلى أوروبا سيستغرق أكثر من عام.

وقال أمين عام أوبك محمد باركيندو اليوم الاثنين إن المنظمة ليس لها سيطرة على الأحداث التي أدت الى الصعود الحاد في أسعار النفط العالمية وإنها ملتزمة بضمان أمن المعروض.

ولامست أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت أعلى مستوى في 14 عاما فوق 139 دولارا للبرميل اليوم بينما تدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون حظر واردات النفط من روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

وأبلغ باركيندو الصحفيين على هامش مؤتمر لصناعة النفط في هيوستون أن الوضع في الأسواق من المرجح أن يكون عامل تحول رئيسيا في انتقال الطاقة.

وتسببت عقوبات فرضت بالفعل على البنوك الروسية في انزلاق تجارة النفط من روسيا، أحد أكبر منتجي الخام والغاز الطبيعي في العالم. إلى الفوضى.