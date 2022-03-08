شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا تصنف "كتيبة التوحيد والجهاد" المرتبطة بـ"القاعدة" كيانا إرهابيا عالميا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

صنفت الولايات المتحدة "كتيبة التوحيد والجهاد" المرتبطة بـ"القاعدة" كيانا إرهابيا عالميا وفقا لبيان الخارجية الأمريكية.



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية الإثنين إنها صنفت جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة تنشط بشكل أساسي في إدلب بسوريا على أنها "كيان إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص".

وأضافت الوزارة في بيان أنه تمت إضافة جماعة كتيبة "التوحيد والجهاد" إلى قائمة عقوبات، مما يلزم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتنفيذ تجميد أصول وحظر سفر وحظر أسلحة ضد الجماعة.