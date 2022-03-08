الجيش الأوكراني يعلن إسقاط طائرتين روسيتين في سماء العاصمة كييف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الجيش الأوكراني مساء الإثنين إسقاط طائرتين روسيتين في سماء العاصمة كييف



وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية في تدوينة عبر صفحتها على موقع "فيسبوك": لقد نجحت قواتنا الجوية في إسقاط طائرتين روسيتين في سماء كييف، ليرتفع إجمالي عدد الطائرات الروسية التي أسقطت منذ بدء الهجوم لـ 46 مقاتلة، و68 هليكوبتر".

وفي سياق متصل، قال مسؤول دفاعي أمريكي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينشر الآن في أوكرانيا ما يقرب من 100 % من القوات البالغ قوامها أكثر من 150 ألف جندي التي كان حشدها مسبقا خارج البلاد.

وقال المسؤول ،الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "هذا هو أقرب تقدير لدينا الآن".

كما قال إن البنتاجون أمر في مطلع الأسبوع بإرسال 500 جندي إضافي إلى أوروبا، مما يرفع العدد الإجمالي للقوات الأمريكية هناك إلى حوالي 100 ألف، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة للحيلولة دون امتداد الحرب إلى دول حلف شمال الأطلسي.

سياسيا، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إن بلاده تريد إجراء محادثات مباشرة بين الرئيس فولوديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين لأن كييف تعلم أن بوتين هو صاحب القرار في موسكو.

وأضاف في تصريحات بثها التلفزيون على الهواء مباشرة، "لطالما أردنا إجراء محادثات مباشرة بين رئيس أوكرانيا وفلاديمير بوتين، لأننا جميعا ندرك أنه هو من يتخذ القرارات النهائية، لا سيما في الوقت الحالي".

وتابع، "رئيسنا لا يخشى شيئا، بما في ذلك اجتماع مباشر مع بوتين. إذا كان بوتين لا يخشى أيضا، فليأت إلى الاجتماع، فليجلسا ويتحدثا معا".