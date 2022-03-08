مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن تؤكد أن روسيا تخوض حربًا غير مبررة ضد الشعب الأوكراني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

اعتبرت الولايات المتحدة أن روسيا تخوض حربًا غير مبررة ضد الشعب الأوكراني، فيما نفت موسكو أن تكون القوات الروسية تقصف المدنيين.



وقالت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن ليندا توماس جرينفيلد إن الهجوم الروسي على أوكرانيا حول نصف مليون طفل إلى لاجئين.

وأعربت جرينفيلد، أمام جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، عن قلقها البالغ إزاء التقارير عن اعتداءات على المدنيين في أوكرانيا، مشيرة إلى أن 100 لاجئ يعبرون من أوكرانيا إلى بولندا كل دقيقة.

ودعت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن روسيا للالتزام بتأمين الممرات الإنسانية وفقا لاتفاقها مع أوكرانيا، منوهة إلى أن أعداد ضحايا الهجوم على أوكرانيا أكثر بكثير من المعلن عنه.

ورأت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لأن يضحي بعشرات الجنود الروس في سبيل تحقيق طموحاته، مؤكدة أن واشنطن نؤيد دعوة أوكرانيا لوقف إطلاق النار ووقف التصعيد.

يأتي ذلك فيما دعا مارتن جريفيث مسؤول المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة جميع الأطراف في أوكرانيا اليوم إلى السماح بمرور آمن للمدنيين للخروج من مناطق القتال في الاتجاه الذي يرغبون فيه.

وأضاف أن المرور الآمن للإمدادات الإنسانية إلى تلك المناطق ضروري أيضا.

ونوه جريفيث، أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى أن مكتبه أرسل فريقا إلى موسكو للعمل على تحسين تنسيق الشؤون الإنسانية.

من جانبه، نفى المندوب الروسي لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا أن تكون القوات الروسية هى من تقصف المدنيين في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الراديكاليين هم من يحولون المدنيين إلى دروع بشرية.

وقال المندوب الروسي لدى مجلس الأمن إن السلطات الأوكرانية لا تتعاون في إجلاء المدنيين من بعض المناطق.

وأكد أن روسيا مستعدة لتقديم المساعدة لإجلاء المدنيين من المدن الأوكرانية بشكل آمن.

ونوه المندوب الروسي لدى مجلس الأمن إلى أن السلطات الأوكرانية تستخدم كل السبل لمنع مغادرة مواطنيها الراغبين بالمغادرة إلى روسيا.