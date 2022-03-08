مندوبة دولة الإمارات لدى مجلس الأمن: الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا وصلت إلى مستويات كارثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

عبرت السفيرة لانا زكي نسيبة مندوبة دولة الإمارات لدى مجلس الأمن، عن أسفها لانهيار الممرات الإنسانية التي تم الاتفاق عليها في أوكرانيا.



وقالت في كلمة خلال جلسة حول تطورات الأوضاع بأوكرانيا، إنه يتعين على المجتمع الدولي بذل قصارى الجهود لتخفيف تداعيات الأزمة الإنسانية هناك.

وأكدت على أن الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا وصلت إلى مستويات كارثية، ودعت جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.

وشددت مندوبة دولة الإمارات لدى مجلس الأمن، على ضرورة عدم استهداف المنشآت المدنية من مدارس ومستشفيات في أوكرانيا، وقالت إن هناك حاجة ماسة لبناء الثقة بين أطراف الأزمة الأوكرانية.

وأوضحت أن "حل الأزمة الإنسانية جذريًا في أوكرانيا يتطلب ضبط النفس ووقف فوري لإطلاق النار".

ومنذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية ودخولها إلى المنحى العسكري في 24 فبراير/شباط الماضي، تدعو دولة الإمارات دوما إلى حلها عبر الطرق السلمية عبر بذل الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد والعمل الجاد والمسؤولية المجتمعية الدولية لتفادي التداعيات الإنسانية للحرب التي تدور رحاها منذ أسبوع، وتجنيب المدنيين الآثار السلبية للعقوبات المفروضة على موسكو.

وشددت دولة الإمارات، التي ترأس حاليا مجلس الأمن الدولي، مرارا على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين والسماح بإيصالها دون عوائق، مشيرة إلى أهمية وجود بيئة أمنية إقليمية مستقرة.