مندوب أوكرانيا لدى الأمم المتحدة: ندعو المجتمع الدولي للضغط على روسيا لاحترام وقف إطلاق النار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال سيرجي كيسليتسيا مندوب أوكرانيا في الأمم المتحدة مندوب أوكرانيا لدى الأمم المتحدة، 211 مدرسة و43 مستشفى في أوكرانيا تضرروا أو دمروا "بسبب العدوان الروسي على بلادنا".



وقال مندوب أوكرانيا إن الدفاع عن بلاده "يحمي العالم من الجوع"، وأن "هجوم القوات الروسية على الموانئ الأوكرانية سيؤثر على سلاسل توريد الغذاء العالمية".

وشدد كيسليتسيا على أن "روسيا تسهل فقط الممرات الآمنة التي تقود فقط إليها وبيلاروسيا"، داعيا "المجتمع الدولي للضغط على روسيا لاحترام وقف إطلاق النار وتفادي كارثة إنسانية واسعة".

وقال "على روسيا أن تضع حدًا لبث المعلومات الخاطئة والتلاعب بحياة المدنيين وعدم إجبارهم على الهروب باتجاهها"، مضيفا "روسيا مستمرة في قصف جميع المدن الأوكرانية وهو ما يعرقل وصول المساعدات الإنسانية وعمليات الإجلاء".

واتهم مندوب أوكرانيا لدى الأمم المتحدة القوات الروسية بعرقلة "عمل الممرات الإنسانية وتستهدف مركبات الفارين وحافلات الإجلاء"، لافتا إلى أن "روسيا مستمرة في انتهاك معايير القانون الإنساني الدولي"

قال فاسيلي نيبينزيا مندوب روسيا لدى مجلس الأمن، إن "المتطرفون الأوكرانيون يقصفون لوهانسك ويرفضون دعوتنا لوقف إطلاق النار".

وأكد مندوب روسيا لدى مجلس الأمن، أنه سيبدأ صباح اليوم الثلاثاء، تنفيذ وقف إطلاق النار للسماح بإجلاء المدنيين.

من جانبه، دعا المندوب الصيني لدى مجلس الأمن، جميع أطراف الأزمة الأوكرانية التزام ضبط النفس، وحث "روسيا وأوكرانيا على مواصلة المحادثات الدبلوماسية لتسوية الأزمة".