شكرا لقرائتكم خبر عن 6 تشريعات على مائدة لجان النواب اليوم.. دمج أصحاب الهمم ومصر الرقمية الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل 22 لجنة نوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها على هامش انعقاد الجلسات العامة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من القضايا وأدوات رقابية محالة إليها وعدد من التشريعات .

ومن بين المطروح على مائدة اللجان اليوم، تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب رمزي، وستون نائباً آخرون، بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وتستكمل لجنة الشئون الاقتصادية نظر ومناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد.

وتستكمل لجنة الزراعة والري، مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب أحمد السجيني و60 نائباً (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، وتستكمل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، وآخر مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وتستعرض لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين، وتستكمل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نظر مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية المحال من الحكومة الى اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئتي مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة الموازنة.

وتستعرض لجنة الشئون الإفريقية، مذكرة بشأن مشروع القاهرة – كيب تاون، وتنظر لجنة الاقتراحات والشكاوى ما يزيد عن 25 مقدم من النواب منها ما يرتبط بتحسين الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة وما يخص الخدمات المتعلقة بالمصريين بالخارج ومكاتب التصديق وتطوير قصور الثقافة.

كما تسيطر طلبات الإحاطة على معظم اجتماعات اللجان، يتمثل أبرزها في نظر لجنة القوى العاملة لإمكانية إدراج العمال الذين خرجوا على المعاش قبل سن الستين في منظومة التأمين الصحي لحين النظر في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ومناقشة لجنة الزراعة لطلب إحاطة بشأن إجراءات المكافحة التي تتخذها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للتصدى لانتشار دودة الحشد الخريفية للحفاظ على إنتاجية المحاصيل الزراعية، وطلب إحاطة أمام لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن دمج أصحاب الهمم (ذو الإعاقة البسيطة والمتوسطة القابلة للتدريب والتعليم) في مرحلة ما قبل التعليم العام (رياض الأطفال) والمرحلة الابتدائية بعد اختيار بعض الأماكن التعليمية المناسبة والمؤهلة لاستقبال هذه الفئة وآخر بشأن أهمية منصة حصص مصر التعليمية في المنظومة التعليمية الجديدة، وآخر أمام لجنة الشباب والرياضة، بشأن منح ترخيص مزاولة المهنة بنقابة المهن الرياضية لغير المتخصصين، وآخر بشأن تولى نقيب المهن الرياضية بمنصبه بالمخالفة للقانون.

وتناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دعم قطاع المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال فى الجامعات، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة.