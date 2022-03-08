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سي.بي.آر.إي الأمريكية للعقارات توقف أغلب أعمالها في روسيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):

أعلنت مجموعة سي.بي.آر.إي جروب الأمريكية العملاقة للخدمات العقارية وقف أغلب أنشطتها في روسيا ردا على هجوم موسكو المروع على أوكرانيا.

وتمثل الأنشطة التي تم وقفها في روسيا أقل من 1% من إجمالي الإيرادات العالمية للمجموعة الأمريكية خلال العام الماضي.

وقالت المجموعة إنها بدأت عملية تصفية نشاط مكتبها في موسكو الذي يقدم خدمات التأجير والاستثمار وإدارة العقارات والتقييم العقاري، كما أنهت اتفاقيتي تعاون في روسيا.

وأشارت سي.بي.آر.إي إلى أنها ستواصل إدارة المنشآت وتقديم الخدمات الحيوية لعملائها من الشركات متعددة الجنسية العاملة في روسيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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