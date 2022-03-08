المفوضية الأوروبية بصدد إصدار مقترحات لتحرير التكتل من الاعتماد على الطاقة الروسية

محمد اسماعيل - القاهرة - من المقرر أن تصدر المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء مقترحات من شأنها أن تحرر بسرعة دول الاتحاد الأوروبي من اعتمادها على روسيا في مجال الطاقة.

وأضفت الحرب في أوكرانيا والعقوبات التي فرضت لاحقا على روسيا طابعا ملحا في هذا المسعى، ليس فقط لأن الغاز الروسي يصل إلى التكتل عبر الأراضي الأوكرانية، ولكن أيضا بسبب المخاوف من أن روسيا قد تقطع الإمدادات، مما يعني أنه يجب إيجاد بدائل.

ويستورد الاتحاد الأوروبي الغالبية العظمى من الغاز الذي يستهلكه. وفي عام 2019 ، شكل الغاز الروسي 41% من الواردات.

وتطالب أعداد متزايدة من الأصوات بفرض حظر كامل على واردات الطاقة الروسية، لاكتساب القدرة على التأثير على الكرملين لإنهاء الهجوم على جارته.

ووفقا لمسودة المقترحات التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، تريد المفوضية ملء منشآت تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي بسعة 80% على الأقل في المتوسط بحلول أكتوبر، بداية موسم البرد.

ويبحث التكتل عن مصادر جديدة للغاز، وخاصة الغاز الطبيعي المسال. ووفقا للمسودة ، تجري محادثات مع كبار مشتري الغاز الطبيعي المسال بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية والصين والهند ، لتحويل فائض الإمدادات إلى أوروبا عن طريق البحر.