العفو الدولية: حقوق المرأة تدهورت بشكل كبير العام الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ):

قالت منظمة العفو الدولية إن حقوق النساء والفتيات تعرضت للاعتداء خلال العام الماضي.

وقالت أنييس كالامار، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء: "لقد تضافرت الأحداث في عام 2021 وفي الأشهر الأولى من عام 2022 لسحق حقوق وكرامة ملايين النساء والفتيات".

وأضافت: "أزمات العالم لا تؤثر بشكل متساو، ناهيك عن الإنصاف".

وفي بيان نشر في اليوم العالمي للمرأة، قالت كالامار إن جائحة كوفيد-19 والتراجع عن حقوق المرأة في أفغانستان كانت من بين الأحداث التي أثرت بشكل غير متناسب على حقوق النساء والفتيات على مدى الأشهر الـ 12 الماضية.

وأضافت: "يجب أن نقف في وجه هذا الاعتداء العالمي على كرامة النساء والفتيات ونواجهه".

كما أدرجت "العنف الجنسي واسع النطاق الذي يتسم به الصراع في إثيوبيا والهجمات على الوصول إلى الإجهاض في الولايات المتحدة وانسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول التاريخية بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي" من بين الأحداث ، داعية الحكومات التي اتخذت قرارات أدت إلى تفاقم وضع النساء والفتيات إلى إلغائها.