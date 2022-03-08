الشركات اليابانية تبدأ بسحب موظفيها من روسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو- (د ب أ):

بدأت الشركات اليابانية في سحب موظفيها من روسيا بعد تحذير سفر جديد أصدرته الحكومة بسبب الحرب في أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة "نيكاي" اليابانية اليوم الثلاثاء.

وأمرت شركة تويوتا الرائدة في صناعة السيارات نحو 30 موظفا وعائلاتهم بالعودة إلى اليابان.

وأوقفت تويوتا بالفعل الإنتاج في مصنعها في سان بطرسبرج، مشيرة إلى مشكلات في سلسلة التوريد.

كما تستعد شركات تصنيع السيارات نيسان وسوبارو وميتسوبيشي موتورز لاستدعاء موظفين من روسيا، وفقا للتقرير.

وخفضت شركات يابانية أخرى نشطة في روسيا بما في ذلك "جابان توباكو" و"دايو بيب"ر و"نيبون إكسبريس هولدنجز" عدد موظفيها في روسيا.

وكان هناك ما يقرب من 350 شركة يابانية نشطة في روسيا في فبراير. وكان ما يقرب من نصفها من شركات صناعة السيارات مثل تويوتا وغيرها من الشركات المصنعة.

وحتى يوم الأحد الماضي، كان حوالي 2400 مواطن ياباني يعيشون في روسيا، وفقا لتقرير صحيفة نيكاي.