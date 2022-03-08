شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تفرض عقوبات إضافية على روسيا وبيلاروسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة المالية اليابانية اليوم الثلاثاء أنها جمدت أصول 32 آخرين من المسؤولين والنخبة من روسيا وروسيا البيضاء.

وقالت الوزارة إن اليابان تحظر أيضا تصدير معدات تكرير النفط إلى روسيا والمواد ذات الأغراض العامة إلى روسيا البيضاء والتي يمكن أن يستخدمها جيشها.

وفرضت اليابان عقوبات إضافية على 20 رجل أعمال روسيًا، و12 فردا من بيلاروسيا و10 شركات وكيانات.

وتشمل العقوبات اليابانية الجديدة المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، والرئيس الشيشاني رمضان قديروف.