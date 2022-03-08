شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 202.7 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء عن تسجيل 202 ألف و721 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وجرى تسجيل 202 ألف و647 إصابة محلية بين الإصابات الجديدة، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

وترتفع حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 4 ملايين و869 ألفا و691 إصابة.

كما سجلت البلاد 186 وفاة إضافية، لترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 9282 وفاة.