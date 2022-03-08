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تعرف على تشكيل مجلس أمناء صندوق الطوارئ الطبية برئاسة رئيس الوزراء

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القاهرة - سامية سيد - حدد القانون رقم 139 لسنة 2021 الخاص بإنشاء صندوق الطوارئ الطبية التشكيل الخاص بمجلس أمناء الصندوق، حيث نص على أن يُشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من :

محافظ البنك المركزى المصرى، وينوب عن الرئيس حال غيابه .

 

وزير الصحة والسكان .

 

وزير المالية .

 

وزير التعليم العالى والبحث العلمى .

 

وزير التضامن الاجتماعى .

 

ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة ، يختارهم رئيس مجلس الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة .

 

ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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