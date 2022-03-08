شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل مجلس أمناء صندوق الطوارئ الطبية برئاسة رئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حدد القانون رقم 139 لسنة 2021 الخاص بإنشاء صندوق الطوارئ الطبية التشكيل الخاص بمجلس أمناء الصندوق، حيث نص على أن يُشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من :
محافظ البنك المركزى المصرى، وينوب عن الرئيس حال غيابه .
وزير الصحة والسكان .
وزير المالية .
وزير التعليم العالى والبحث العلمى .
وزير التضامن الاجتماعى .
ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة ، يختارهم رئيس مجلس الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة .
ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء