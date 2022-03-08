الرئيس الأوكراني يتعهد بالبقاء في كييف

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف- (د ب أ):

تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالبقاء في العاصمة الأوكرانية كييف على الرغم من القتال الدائر هناك.

وقال زيلينسكي في رسالة فيديو: "أنا أقيم في كييف"، مضيفا أنه لن يختبئ ولا يخاف من أحد.

وأضاف: "اليوم هو الليلة الثانية عشرة من كفاحنا ودفاعنا. نحن جميعا في الموقع ، الجميع يعمل .. أنا في كييف وفريقي معي".

ووفقا للمكتب الرئاسي، استدعى زيلينسكي جنودا أوكرانيين يخدمون في مهام أجنبية.

وجاء في البيان أن هناك حاجة إلى "جيش محترف للغاية" في الحرب ضد "العدوان الروسي". ووفقا لوسائل إعلام أوكرانية، تشارك البلاد في عمليات في كوسوفو والكونغو وكوت ديفوار.

وقال زيلينسكي إن المحادثات مع روسيا ستستمر. مضيفا: "نحن واقعيون. لهذا السبب سنتحدث. سنصر على المفاوضات حتى نجد طريقة لنقول لشعبنا: هذه هي الطريقة التي نتوصل بها إلى السلام".

وأضاف أن كل يوم من القتال يخلق "ظروفا أفضل" لأوكرانيا.