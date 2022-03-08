أوكرانيا وروسيا - روسيا تعلن وقفا لإطلاق النار في 5 مدن أوكرانية ومدمرتان أميركيتان تدخلان بحر البلطيق

أعلنت هيئة الأركان الروسية أن وقفا لإطلاق النار سيسري ابتداء من العاشرة صباح الثلاثاء لضمان عمل الممرات الآمنة في عدة مدن أوكرانية، كما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنها تراقب تحركات مدمرتين أميركيتين مزودتين بصواريخ موجهة دخلتا بحر البلطيق.



وجاء اعلان موسكو عن هدنة مؤقتة في 5 مدن أوكرانية لإجلاء المدنيين، وافاد "مركز التنسيق بين الإدارات للاستجابة الإنسانية في أوكرانيا" التابع لوزارة الدفاع الروسية في بيان أن الهدنة المؤقتة تشمل العاصمة كييف، ومدن خاركيف، وتشيرنيغيف، وسومي، وماريوبول.



وأضاف أن حوالي مليوني شخص في أوكرانيا تقدموا بطلبات إجلاء إلى الجهات المعنية الروسية، وأكد أن روسيا مستعدة لإجلاء المدنيين في أوكرانيا.



وتابع "الجانب الروسي يلعن وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 10: 00 صباحا بتوقيت موسكو يوم 8 مارس/ آذار، ومستعد لإنشاء ممرات إنسانية في مدن كييف وخاركيف وتشرنيغيف وسومي وماريوبول".



إلى ذلك، أعلن المندوب الروسي لدى مجلس الأمن أن القوات الروسية ضمنت خروج 180 موظفا تابعين للأمم المتحدة من كييف.



وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني في أوكرانيا، قال فاسيلي نيبينزيا إن 19 ألف مركبة خاصة عبرت الحدود الروسية.



وأضاف نيبينزيا أن رئيس بلدية سومي قال إنه لن تكون هناك ممرات آمنة، وأن الممرات الإنسانية المفتوحة نحو روسيا تم تجاهلها، واتهم السلطات الأوكرانية بأنها ترفض بشكل قاطع التعاون في عمليات الإجلاء من خاركيف وسومي.



من جانب آخر، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تراقب تحركات مدمرتين أمريكيتين مزودتين بصواريخ موجهة دخلتا إلى مياه بحر البلطيق.



وقال المركز الوطني لإدارة الدفاع عن الاتحاد الروسي، في بيان أصدره الاثنين: "باشرت قوات ووسائل أسطول البلطيق مراقبة تحركات مدمرتي Donald Cook وForrest Sherman التابعتين للقوات البحرية المسلحة الأمريكية والمزودتين بصواريخ موجهة بعد دخولهما إلى مياه بحر البلطيق".



وفي وقت سابق أمس الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عملياتها العسكرية في أوكرانيا أسفرت عن تدمير 2396 منشأة عسكرية.



وأوضحت، في بيان، أن الدفاعات الجوية "تمكنت من إسقاط 3 طائرات من نوع (سو-27) في منطقة بولتافا، وطائرة (سو-25) في منطقة غوستوميل، وطائرتي هليكوبتر من طراز (مي-24) في منطقة ماكاروف".





وأشارت أيضا إلى قدرة الدفاعات الجوية على "إسقاط 8 طائرات بدون طيار تابعة للقوات الأوكرانية، وفي السياق، لفتت الدفاع الروسية إلى أن قوات لوغانسك الشعبية تقدمت 6 كيلومترات، وبسطت سيطرتها على 7 مناطق سكانية.



في المقابل، قال رئيس الخدمة الصحافية للإدارة العسكرية الإقليمية في أوديسا سيرغي براتشوك، إن القوات الأوكرانية دمرت سفينة حربية روسية في البحر الأسود، وأضاف براتشوك في بيان على "فيسبوك"، "تم تدمير سفينة حربية أخرى للعدو في البحر الأسود".



وفي سياق آخر، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، الإثنين، إن "الرئيس الأمريكي لم يتخذ قرارًا بعد بشأن حظر واردات النفط الروسية".



وأوضحت المتحدثة، في مؤتمر صحفي، أن الرئيس بايدن لم يتخذ أي قرار في هذه المرحلة بشأن فرض حظر محتمل على واردات النفط والغاز الروسي ردا على التدخل العسكري بأوكرانيا.



​​​​​​​وأطلقت روسيا فجر 24 فبراير/شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.





المصدر: وكالات

