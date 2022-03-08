مجلس الأمن.. أوكرانيا تتهم روسيا بمجازر بحق المدنيين والامارات تدعو الى الدبلوماسية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 مارس 2022 04:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

أكد مندوب أوكرانيا الى الأمم المتحدة أن روسيا تستهدف محطات القطارات لمنع عمليات الإجلاء وأنها تسهل فقط الممرات التي تؤدي إليها وإلى بيلاروسيا، متهمًا موسكو بعرقلة مغادرة المدنيين، وتقويض التدابير الخاصة بالممرات الإنسانية.

وفي كلمة له خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن، اعتبر المندوب الأوكراني ان هجوم روسيا على أوكرانيا يهدد الأمن الغذائي العالمي وأنه سيؤثر على سلاسل توريد الغذاء العالمية، مطالبا الجيش الروسي بوضع حد للتلاعب بحياة المدنيين. كما ندّد باستهداف القوات الروسية المستشفيات والمدارس، مشيرا الى ان 221 مدرسة دمرت أو تضررت جراء الهجوم الروسي ما جعل آلاف الأطفال في أوكرانيا يُحرمون من التعليم.

وفيما شدّد على ضرورة اجبار روسيا على احترام وقف النار، دعا مندوب أوكرانيا الدول الأعضاء للضغط على موسكو لوقف الكارثة الإنسانية.

من جانب آخر، لفت الى ان المؤسسات الحكومية كافة ما زالت تعمل رغم الهجوم الروسي، متهما الدبلوماسية الروسية بعدم الاتزان وبث الأكاذيب.

أما مندوبة الامارات، فقد شددت على أهمية توفير الدعم الإنساني، كاشفةً أن الامارات ستقدم 5 ملايين دولار إضافة إلى 30 طنا من المساعدات لأوكرانيا، مؤكدة ضرورة تجنب استهداف المنشآت المدنية من مدارس ومستشفيات.

واذ أعربت عن أسف بلادها من انهيار الممرات الإنسانية التي اتفق عليها في أوكرانيا، اعتبرت مندوبة الامارات الى الامم المتحدة انه يتعين على المجتمع الدولي تخفيف تداعيات الأزمة الإنسانية الأوكرانية، واصفةً الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا بالكارثية.

كذلك دعت الى وقف إطلاق النار في أوكرانيا ووجوب التوصل الى حل دبلوماسي.