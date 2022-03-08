عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوكرانيا تسعى لمحادثات مباشرة بين زيلينسكي وبوتين

الثلاثاء 8 مارس 2022

الخليج 365

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الإثنين، إن بلاده تريد إجراء محادثات مباشرة بين الرئيسين فولوديمير زيلينسكي وفلاديمير بوتين.



وقال كوليبا في تصريحات بثها التلفزيون على الهواء مباشرة، إن كييف تعلم أن بوتين هو صاحب القرار في موسكو.

وأشار إلى أن بلاده "لطالما أرادت إجراء محادثات مباشرة بين رئيس أوكرانيا وفلاديمير بوتين، لأننا جميعا ندرك أنه هو من يتخذ القرارات النهائية، لا سيما في الوقت الحالي".

وأضاف "رئيسنا لا يخشى شيئا، بما في ذلك اجتماع مباشر مع بوتين. إذا كان بوتين لا يخشى أيضا، فليأت إلى الاجتماع، فليجلسا ويتحدثا معا".

من جانبه، أعرب الرئيس الأوكراني عن أمله "في التوصل إلى سلام مع روسيا"، وشدد على بذل كل الجهود لتحقيق ذلك.

من جانبه، دعا مارتن جريفيث مسؤول المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة جميع الأطراف في أوكرانيا الإثنين، إلى السماح بمرور آمن للمدنيين للخروج من مناطق القتال في الاتجاه الذي يرغبون فيه، مضيفا أن المرور الآمن للإمدادات الإنسانية إلى تلك المناطق ضروري أيضا.

وأضاف جريفيث أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن مكتبه أرسل فريقا إلى موسكو للعمل على تحسين تنسيق الشؤون الإنسانية.

على صعيد آخر، قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن واشنطن لا تعتقد أن القوات الروسية أحرزت تقدما كبيرا في شمال وشمال شرق أوكرانيا خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، إن القوات الروسية استولت على مدينة خيرسون وكانت تحاول تطويق ماريوبول، لكنها لم تسيطر عليها.