شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف من كارثة نووية.. «الوكالة الذرية»: أوكرانيا أبلغتنا بتضرر منشأة نووية في خاركيف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعرفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن مخاوفها بسبب تعرض منشآت في أوكرانيا لهجمات جراء التدخل العسكري الروسي.

وقالت الوكالة الدولية، في بيان لها قبل قليل: “أوكرانيا أبلغتنا بتضرر منشأة للبحوث النووية في خاركيف”.

ويتخوف المراقبون من مخاطر التسرب الإشعاعي أو النووي من المنشآت النووية في أوكرانيا جراء العمليات العسكرية الروسية.

يذكر أن الحرب الروسية الأوكرانية، دخلت أمس الاثنين، يومها الحادي عشر على التوالي، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تنفيذ عمليات عسكرية على الأراضي الأوكرانية، صباح يوم 24 فبراير الماضي.

وفرضت دول أوروبية وغربية وأمريكية، عقوبات اقتصادية ضخمة على روسيا واستهدفت تلك العقوبات أيضا قيادت موسكو على رأسهم الرئيس بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.